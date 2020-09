Kühe sollen Unwetter und Erdbeben vorhersagen

Aber nicht nur für die Meteorologie können die Rinder von Nutzen sein: „Wir haben durch Zufall herausgefunden, dass die Tiere besonders sensible Klauen haben und offenbar kleinste seismografische Veränderungen spüren können.“ Damit könnten sie in Zukunft bei der Vorhersage von Erdbeben helfen. „Es gibt auch das Phänomen, dass Rinder bei Katastrophen so gut wie nie zu Schaden kommen, solange sie flüchten können. Sie finden immer den sichersten Platz.“