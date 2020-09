Landwirt bei Absturz mit „Muli“ schwer verletzt

Brücke konnte Gewicht nicht stemmen

Das Holz brach unter der Last und das Fahrzeug stürzte samt Lenker etwa vier Meter in die Tiefe. Dabei zog sich der 42-Jährige schwere Verletzungen im Bereich seines linken Unterschenkels zu. „Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz verbracht“, schildert die Polizei.