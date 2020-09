Teurer Fall fürs Gericht: Streit um 100 Mio. Euro

Jahrelang hielt die Anadoria Investments Ltd. des Oligarchen Roman Abramowitsch 11,4 Prozent an der heimischen Immobilienfirma S Immo AG. Ende 2016 hatte der Tiroler Unternehmer Markus Schafferer Interesse an den Aktien. Doch er wollte den Millionendeal nicht alleine durchziehen und suchte einen Partner. Und glaubte ihn in dem Wiener Geschäftsmann Ronny Pecik gefunden zu haben. Es gab Gespräche, auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung wurde unterzeichnet. Gekauft hat Ronny Pecik das Aktienpaket aber letztlich alleine.