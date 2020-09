Opfer wehrte sich mit „Götz-Zitat“ gegen Betrüger

„Hallo, hier spricht die Kremser Kriminalpolizei. Uns wurde ein Einbruch bei ihnen gemeldet“, mit diesen Worten meldeten sich am Donnerstag Betrüger telefonisch in mehreren Kremser Haushalten. „Ein Trick, mit dem versucht wird , an Geld oder über Umwege an Wertsachen im Haus zu kommen“, warnt die echte Polizei, die nach den jüngsten Vorfällen jetzt gegen die Trickbetrüger ermittelt.