„Mitarbeiter nicht voreilig in Quarantäne stecken“

...dass im Herbst und Winter, wenn zusätzlich zur Pandemie die Grippewelle beginnt, ein Chaos entstehen könnte, wie Spartenobmann Franz Jirka und Bernhard Stefan Müller, Obmann der gewerblichen Dienstleister, am Freitag in einer Pressekonferenz mitteilten. „Ich habe Angst, dass man Mitarbeiter aus lauter Vorsicht zu schnell in Quarantäne schickt, nur weil sie einen Schnupfen oder leichten grippalen Infekt haben“, sagte Jirka.