34 Verkehrstafeln samt Alu-Stangen gestohlen

So wurden von unbekannten Tätern gleich 34 Kilometrierungstafeln samt der etwa eineinhalb Meter langen Aluminiumrohre, auf denen sie montiert waren, entlang der Kirchbacher Straße (B73) zwischen Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung und Kirchbach-Zerlach im Bezirk Südoststeiermark entwendet. Lediglich jene Tafeln, die an Verkehrszeichen oder Gebäuden montiert sind, blieben ebenso unangetastet wie jene in besiedeltem Gebiet.