Newcomer wird neuer Geschäftsführer der Sozis

Sucher kündigte seinen Rückzug an

Schon im Vorfeld des Parteitages war klar, dass sich SP-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher von seiner Funktion zurückziehen wird. „Es war von Anfang an klar, dass mein Job mit dem aktuellen Vorsitzenden zusammenhängt. Mit der Entscheidung von Peter Kaiser war meine Entscheidung schnell klar“, argumentierte Sucher im August seinen Rückzug auf Facebook.