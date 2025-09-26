Bauern über Aussagen ihres Ex-Kommissars empört

Was den Burgenländer besonders echauffiert: „Es wird nicht viele Ackerbauern geben, die von 50 Hektar Ackerland leben können bzw. leben wollen. Bei uns werden selbst Ackerbau-Betriebe mit 120 Hektar im Nebenerwerb geführt. Hier – vollkommen aus der Luft gegriffen – gegen die eigenen Landwirte zu argumentieren, ist für einen, dessen Karriere ohne die österreichischen Bauern niemals möglich gewesen wäre, eine Schande und eine Frechheit.“