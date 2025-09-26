Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Fischler

Bauern über Aussagen ihres Ex-Kommissars empört

Tirol
26.09.2025 17:00
Franz Fischler geht auf sein eigenes Klientel los.
Franz Fischler geht auf sein eigenes Klientel los.(Bild: Radspieler Jürgen)

Für Aufregung sorgt Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Der Tiroler Altpolitiker kritisiert seine eigene Klientel. Die Landwirte zwischen Achen- und Neusiedler See sind empört.

0 Kommentare

Die Aussagen des ehemaligen Landwirtschaftsministers und EU-Kommissars Franz Fischler zu Ackerbauern, die 50 Hektar bewirtschaften und deren Anspruch auf gerechte Entlohnung von Fischler hinterfragt wurde, sorgen bei Landwirten in ganz Österreich für Ärger. Der Tiroler Altpolitiker meinte neulich: „Ein Ackerbauer, der auf 50 Hektar nur Ackerwirtschaft betreibt, ist – wenn ich großzügig rechne – gerade einmal 30 Tage beschäftigt.“

Und weiter: „In welchem Sozialsystem ist das überhaupt denkbar, dass jemand, der 30 Tage im Jahr beschäftigt ist, den Anspruch erhebt, dass er ein durchschnittliches Einkommen gegenüber allen anderen Arbeitskräften in einem Land bekommen soll? Das geht sich nicht aus.“

Hannes Igler, Bauernbund-Bezirksobmann und Bürgermeister von Neckenmarkt im Mittelburgenland, ...
Hannes Igler, Bauernbund-Bezirksobmann und Bürgermeister von Neckenmarkt im Mittelburgenland, übt scharfe Kritik.(Bild: Gemeinde Neckenmarkt)

„Macht das der Herr Fischler absichtlich?“
Das treibt vielen Bauern vom Achen- bis zum Neusiedler See die Zornesröte ins Gesicht. Besonders im Osten des Landes. Stellvertretend für die angefressenen Bauern meldete sich Hannes Igler, Wein- und Ackerbauer sowie Bauernbund-Bezirksobmann und Bürgermeister von Neckenmarkt, zu Wort: „Ich frage mich, ob Herr Fischler so etwas absichtlich macht, wenn er einen nutz- und sinnlosen Keil zwischen Ackerbauern und Grünlandbewirtschafter einzuschlagen versucht.“

Was den Burgenländer besonders echauffiert: „Es wird nicht viele Ackerbauern geben, die von 50 Hektar Ackerland leben können bzw. leben wollen. Bei uns werden selbst Ackerbau-Betriebe mit 120 Hektar im Nebenerwerb geführt. Hier – vollkommen aus der Luft gegriffen – gegen die eigenen Landwirte zu argumentieren, ist für einen, dessen Karriere ohne die österreichischen Bauern niemals möglich gewesen wäre, eine Schande und eine Frechheit.“

Zitat Icon

Es fragt ja auch keiner, ob sich unser Sozialsystem die Pensionen ehemaliger Minister und EU-Kommissionsmitglieder leisten kann.“

Hannes Igler, Bauernbund

„Eine sinnentleerte Aussage!“
Fischler hatte weiters in den Raum gestellt, dass ein Milchbauer zumindest zweimal am Tag in den Stall gehen müsse. „Welches Ziel verfolgt Fischler mit diesen sinnenleerten Aussagen? Es fragt ja auch keiner, ob sich unser Sozialsystem die Pensionen ehemaliger Minister und EU-Kommissionsmitglieder leisten kann – und dass diese jedenfalls höher sind als die Einkommen von uns Bauern, ist wohl klar“, ärgert sich Igler.

Fischler solle sein Netzwerk und sein – vielleicht – noch vorhandenes Können besser in die Zukunft der Landwirtschaft investieren und nicht von der sicheren Studierstube aus alles schlechtmachen. „Eine Entschuldigung stünde dem Ex-Minister jedenfalls gut zu Gesicht“, schließt Igler.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
126.266 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.325 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1671 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1280 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf