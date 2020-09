Facebook in Indien wegen Hassrede unter Beschuss

Wichtiger Wachstumsmarkt

Facebook hat in Indien mehr als 300 Millionen Nutzer. Das Land ist einer seiner größten Wachstumsmärkte. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Indiens Premier Modi schon mehrfach getroffen. Sein Unternehmen will sich für 5,7 Milliarden Dollar mit knapp zehn Prozent an dem großen indischen Digitaldiensteanbieter Jio Platforms beteiligen.