Frau fast aus Fenster geworfen: Ehemann leugnet

Jener 49-Jährige, der am Dienstagnachmittag versucht haben soll, seine Ehefrau (44) aus einem Fenster im 6. Stock der gemeinsamen Wohnung in St. Pölten-Spratzern zu werfen, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht geständig. Gegen den Mann werde u.a. wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt, sagte Leopold Bien, Sprecher der Anklagebehörde, am Mittwoch.