Mann (49) wollte Ehefrau aus dem 6. Stock stürzen

Dieser Streit hätte tödlich enden können: In St. Pölten hat ein 49-Jähriger am Dienstagnachmittag versucht, seine 44 Jahre alte Ehefrau aus einem Fenster im 6. Stock der gemeinsamen Wohnung zu stürzen. Der Mann wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend mit. Dem Vorfall war demnach ein Streit vorausgegangen.