Austro-Türkin flog nach Demo in Wien auf

BVT-Ermittlungen nach den Gewaltausbrüchen zwischen Kurden und Türken im Juli in Wien-Favoriten brachten einen brisanten Spionagefall zutage: Eine Austro-Türkin - laut „Krone“-Recherchen eine Oberösterreicherin - wurde in Wien verhaftet. Sie ist voll geständig, Teil eines Spitzel-Netzwerkes, das via Messenger-Dienst WhatsApp kommunizierte, zu sein. Zuvor befand sie sich in Izmir in Haft. Sie wartet auf freiem Fuß und unter Polizeischutz auf ihren Spionageprozess.