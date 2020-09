Nehammer: „Türkische Spionage hat keinen Platz“

Intensive Ermittlungen des polizeilichen Nachrichtendienstes BVT zu den Gewalt-Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und türkischen Aktivisten im Juli haben nun einen brisanten Spionagefall ans Tageslicht gebracht. Wie Innenminister Karl Nehammer am Dienstag bestätigte, soll eine türkischstämmige Person Informationen ans Erdogan-Regime weitergeleitet haben. Demnach sei die Person voll geständig, Teil eines Spionage-Netzwerks zu sein. Laut Nehammer werde die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, auch diplomatische Schritte stehen im Raum. Nehammers klare Botschaft an Erdogan: „Türkische Spionage hat in Österreich keinen Platz.“ Auch Integrationsministerin Susanne Raab stellte klar: „Die Türkei will die österreichische Gesellschaft spalten. Dieser Einfluss ist Gift für die Integration.“