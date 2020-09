„Das Matching passt nicht immer zusammen“

„Wir bräuchten eine Plattform, wo Arbeits-Suchende und Firmen sich finden“ - ihrer Kritik an fehlenden Bewerbern für fünf Stellen in ihrer Bäckerei in Zell am Pettenfirst ließ Aurelia Neudorfer die Forderung nach einem „Tinder für Firmen“ folgen. „Diese Angebote gibt es bereits“, so AMS-OÖ-Chef Gerhard Straßer.