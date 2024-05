Gmundner Keramik: Ein „Salzsammler“ mit Lederhose

„Sie kommen aus der Zukunft“, sagt Kim Simonsson über seine „Moosmenschen“, die nun in der Academy of Ceramics in Gmunden zu sehen sind. Der finnische Künstler inszeniert hier eine Waldlichtung, auf der sich kindliche Wesen tummeln. Sie sind einfach gekleidet, tragen Hüte oder Masken mit Federn und sammeln Naturdinge oder Relikte einer vergangenen Zivilisation: kaputte Radios. Teddybären, Squash-Rackets.