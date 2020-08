Mitarbeiter fehlen: „Niemand bereit zu arbeiten?“

Knapp 373.000 Menschen sind derzeit in ganz Österreich arbeitslos. Arbeitssuchende gibt es dennoch nicht wie Sand am Meer - so zumindest der subjektive Eindruck von Aurelia Neudorfer. Die Oberösterreicherin betreibt zusammen mit ihrem Ehemann einen Bäckereibetrieb in Zell am Pettenfirst. Ihren Frust über mangelnde Bewerbungen ließ die Unternehmerin jetzt in einem Facebook-Posting ab - und traf damit offensichtlich den wunden Punkt vieler „Leidensgenossen“, aber auch den einiger Kritiker.