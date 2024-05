Was ein Waldinger mit Michael Jordan gemeinsam hat

Sofort überzeugt

Noch überraschender: Sein Wechsel ins Steyrer Profi-Radteam Hrinkow Advarics, von wo er nach nur eineinhalb bärenstarken Saisonen (!) den Sprung in die World Tour zu Bahrain-Victorious schaffte. Noch sensationeller: Nur drei Jahre nach seinem Umstieg vom Wasser auf die Straße, bestreitet der Waldinger aktuell mit dem Giro d’Iatlia sogar seine erste Grand Tour und ist endgültig in einer zweiten Sportart in der Weltspitze angekommen. Womit Kepplinger mit ganz Großen des Sports etwas gemeinsam hat. Eine Auswahl: