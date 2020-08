Folge von Corona: Neue Technische Uni in Linz

Als Folge der Corona-Pandemie, die den Bedarf an Fachkräften deutlich gemacht hat, soll in Linz eine neue Technische Uni entstehen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sind in die Pläne eingeweiht, nicht so die Universitätenkonferenz, die sich „vollkommen überrascht“ zeigt.