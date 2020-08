Schul-Startpaket kostet bis zu 318 Euro

300.000 Kinder und Jugendliche leben derzeit in einkommensarmen Haushalten. Mit der Schulstartaktion will die Caritas diesen Familien und Kindern beim Start ins neue Schuljahr helfen und bietet Schultaschen, Schultüten, Turnbeutel, Federpennale und vieles mehr zu günstigen Preisen an. Spenden werden noch gesucht: „So können wir noch mehr Familien beim Start ins neue Schuljahr unterstützen“, sagt carla-Leiterin Elisabeth Mimra.