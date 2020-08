„Flight Simulator“-Käufer beklagen Upgrade-Abzocke

Rechnet man den Preis der Standardedition von 70 Euro mit ein und kauft Premium- und Deluxe-Paket getrennt, kommen 250 Euro zusammen. So zahlt man also 130 Euro mehr als wenn man gleich zur 120 Euro teuren Premium-Deluxe-Edition gegriffen hätte. Wer alle Inhalte des „Flight Simulator“ erleben und nicht nachträglich ausgenommen werden will wie eine Weihnachtsgans, sollte also gleich zur 120-Euro-Luxusversion greifen.