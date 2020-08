Gratis Corona-Tests: „Warten sind wir gewohnt“

Ein weiterer Herr (siehe auch Video unten) erzählt, er sei erst erst kürzlich aus Zadar zurückgekommen. „Da hab ich mir gedacht, dann machst das halt auch gleich, das Warten sind wir ja schon gewohnt“, spielt er auf die Rückreise an. „Obwohl, bei mir kann eh nix sein“, ist er sicher. „Ich bin gestern erst einen Halbmarathon gelaufen, habe null Symptome (die Stadt Wien ersucht dringend darum, sich ausschließlich ohne Symptome an den öffentlichen Stationen testen zu lassen). Ein Nachweis über einen Kroatien-Aufenthalt sei nicht verlangt worden, berichtet der Herr. „Man wurde nur befragt, wo man war, ob man schon einen Test gemacht hat, ob man Symptome hat und ob man auch in einem anderen Reiseland war.“ „E-Card habe ich vorgewiesen, plus eine Legitimation, also Ausweis oder Führerschein.“