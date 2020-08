Lösch-Drohne verspricht Hilfe bei Hochhausbränden

Hochhausbrände seien weltweit ein wachsendes Problem, so EHang unlängst anlässlich einer ersten Demonstration seiner Lösch-Drohne im chinesischen Yunfu. Die Reichweite von Feuerwehrleitern und Löschdüsen betrage in der Regel weniger als 50 Meter, ihr Einsatz beschränke sich zudem auf eine Seite eines Gebäudes. Da sich Hochhäuser zudem oft in städtischen Zentren befänden, könne der Verkehr die Reaktionszeiten erheblich verlängern.