ByteDance-Chef verteidigt Plan für TikTok-Verkauf

Der Gründer des chinesischen TikTok-Betreibers ByteDance, Zhang Yiming, hat die Verkaufspläne in den USA verteidigt. In einem Schreiben an die Mitarbeiter, dessen Inhalt am Dienstag nach chinesischen Medienberichten von Insidern bestätigt wurde, sagte Zhang, nur wenige hätten Einblick in die Vorgänge, aber hohe Erwartungen an eine chinesische Firma, die global aktiv sei.