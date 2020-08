EU-Kommission sieht Googles Fitbit-Kauf skeptisch

Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben Bedenken gegen die geplante Übernahme der US-Fitnessuhren-Firma Fitbit durch den Online-Riesen Google angemeldet. Es müsse sichergestellt werden, dass die Kontrolle, die Google infolge der Übernahme über Daten erhalte, nicht zu einer Verzerrung des Wettbewerbs führe, teilte die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager am Dienstag mit. Deswegen wird nun eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Diese könnte dazu führen, dass die geplante Übernahme an Auflagen geknüpft oder sogar untersagt wird. Das Ergebnis soll spätestens am 9. Dezember feststehen.