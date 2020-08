Prag, jetzt! Unterwegs in der „Goldenen Stadt“

Des einen Leid ist des anderen Freud

Natürlich fehlen die internationalen Gäste aus Asien und Amerika, vor allem in der Gastronomie, hören wir von Zděnek Pohlreich, der so etwas wie der tschechische Jamie Oliver ist, bekannt durch TV-Shows und zahlreiche Bücher. Er vertritt die „moderne tschechische Küche“, betreibt drei sehr verschiedene Lokale: das traditionsreiche Café-Restaurant Imperial, das Gourmet-Restaurant Divinis und das hippe Bistro Next Door by Imperial. Wir treffen ihn im Next Door – für uns wirkt es gut besucht, er dagegen sieht die leeren Plätze. Es gilt, „das Unternehmen zu stabilisieren und zu retten“. Normalerweise muss man, um hier einen Platz zu bekommen, drei Wochen vorher reservieren, jetzt kommt man einfach vorbei, und mit etwas Glück klappt es. Die Küche ist richtig empfehlenswert, es ist sozusagen die Qual der Wahl, besonders gut sind auch die Nachspeisen, die in einer reichen Palette angeboten werden.