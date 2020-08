Österreichs Nationalparks: Immer in Bewegung

Die wahren Geheimnisse der Au befinden sich allerdings weit hinter den Daubelhütten (kleine Fischerhütten), in einem unberührten Teil des Nationalparks, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Durch die Renaturierung der Augewässer bilden sich neue Lebensräume: Kiesbänke, Sträucher, dschungelartige Auwälder, in denen die Brennnesseln meterhoch wuchern. Umgestürzte Bäume, sogenanntes Totholz, werden nicht entfernt und dienen als Futter, Unterschlupf und Nährboden. Im ständigen Wandel der Zeit „wandern“ die Seitenarme der Donau, reißen bei Hochwasser langsam die Ränder des Auwaldes mit sich, während auf der anderen Seite ein neuer entsteht. Und so findet möglicherweise im Laufe der Zeit auch Theodoxus danubialis wieder den Weg in die Donau-Auen. Die Schnecke, deren Name übersetzt so viel bedeutet wie „Gottes Geschenk an die Donau“, hätte hier die besten Voraussetzungen, gilt aber als verschollen. Der Natur Zeit und Raum geben, um die Vielfalt zu erhalten, lautet also die Devise. Eingegriffen wird hier nicht in das Mosaik an Lebensräumen.