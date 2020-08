„Nacht der Schande“: FAC weist Vorwürfe zurück!

Die letzte Runde der 2. Liga der Bundesliga hat am Freitag nicht nur einen dramatischen Ausgang mit SV Ried als Aufsteiger gebracht, sondern auch einige ergebnistechnische Besonderheiten. So war das 9:0 der Rieder daheim gegen den FAC der höchste Sieg in dieser Liga seit einem 10:0 der Vienna am 12. Oktober 1996 daheim gegen Flavia Solva. Die Aufregung und der Frust bei Austria Klagenfurt, die dadurch den Aufstieg verpasst hatten, war danach groß. Die Floridsdorfer äußerten über die Niederlage am Samstag in einer Aussendung selbst Fassungslosigkeit.