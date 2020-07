Weiterhin hohe Wellen wegen Steyrer „Strand-Kur“

Die Luxus-Sozialversicherung für Beamte am Steyrer Magistrat sorgt weiter für Debatten. Wie berichtet, verbrachten viele Mitarbeiter ihre Kuraufenthalte am italienischen Strand oder in österreichischen Vier-Sterne-Hotels. Eine Eingliederung in die bundesweite Beamten-Versicherung hält Stadtchef Hackl für problematisch.