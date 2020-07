Doskozil, Kunasek, Entacher: „Bundesheer retten“

Die Reformpläne von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) für das Bundesheer sorgen einmal mehr für Wirbel. So rückten am Montag zwei ihrer Vorgänger, nämlich die Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ), gemeinsam mit dem früheren Generalstabschef Edmund Entacher aus, um ein klares Bekenntnis der ÖVP zur Landesverteidigung zu fordern. Denn mit dem aktuellen Kurs werde das Bundesheer kaputtgespart, so Doskozil: „Ich glaube, die Ministerin weiß nicht, was es bedeutet, ein souveräner und neutraler Staat zu sein. So, wie sie jetzt handelt, ist sie rücktrittsreif.“ Die Volkspartei reagierte empört, Unterstützung bekamen die drei Herren von Doskozils Parteikollegen in der SPÖ.