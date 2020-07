200 Millionen Euro: Tanner stellt „Milizpaket“ vor

„Ohne die Männer und Frauen der Miliz wäre der Einsatz nicht möglich gewesen“, sagte Tanner in Bezug auf den Assistenzeinsatz des Bundesheeres. Und ja, es sei nicht alles „rund gelaufen“: „Das ist eben so, wenn man etwas zum ersten Mal macht.“ Kritik gab es vor allem an Ungleichheiten bei den Bezügen der Soldatinnen und Soldaten. Hier will die Regierung im Herbst per Novelle zur Harmonisierung des Heeresgebührengesetzes Abhilfe schaffen.