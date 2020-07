Schwein Bobby genießt zweites Leben auf Instagram

Von seinem Potenzial ist die 40-Jährige überzeugt: „Er ist so niedlich. Ein besonders hübscher Kerl mit schöner Kopfform und süßen Augen.“ Doch vor allem hat „Bobby“ einen starken Willen: Als es zum Schlachten gehen sollte, setzte er sich vehement zur Wehr - entschlüpfte den Landwirten oder rannte sie sogar um. Ganze dreimal gelang ihm das, und so durfte er am Leben bleiben.