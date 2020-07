Slack reicht Beschwerde gegen Microsoft ein

„Alte Verhaltensmuster“

Slack warf Microsoft in Anspielung auf frühere Wettbewerbsverfahren, in denen es unter anderem um die Bündelung des Webbrowsers Internet Explorer und des Betriebssystems Windows ging, vor, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Microsoft war wegen der Vorwürfe vor 20 Jahren beinahe zerschlagen worden und agierte seitdem sehr vorsichtig in Wettbewerbsfragen.