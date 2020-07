Mister Hartberg als Europa-Bomber

Kein Spieler war in der abgelaufenen Saison so wichtig für Hartberg wie Dario Tadic. Der 30-jährige Vollblutstürmer traf wie am Fließband und hat großen Anteil, dass das Sensationsteam sogar im Europacup angreifen darf. Doch die Zukunft des Goalgetters steht noch immer in den Sternen.