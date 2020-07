Apple-Urteil: EU gibt sich noch nicht geschlagen

In früheren Urteilen zur steuerlichen Behandlung von Fiat in Luxemburg und Starbucks in den Niederlanden habe das Europäische Gericht bestätigt, dass die EU-Länder zwar die Festlegung ihrer Gesetze zur direkten Besteuerung obliege, dies habe jedoch in Einklang mit EU-Recht inklusiver der Regeln für Staatsbeihilfen zu erfolgen.