„Sie hatte Angst, Familie nicht mehr zu sehen“

Moritz Schöbinger befindet sich derzeit mit seiner Familie samt Gattin Jennifer und dem zwölf Wochen alten Töchterchen Johanna am Walchsee auf Urlaub. Am Dienstag gegen 16.20 Uhr vernahmen die Niederösterreicher, die sich am Privatstrand vom Haus Riepel befanden, Hilferufe vom See her. „Wir haben zunächst geschaut, ob es sich eventuell um spielende Kinder handelte, aber dann habe ich gesehen, dass sich eine Frau mit den Händen in der Höhe im Wasser befand“, schildert Moritz Schöbinger.