Gina ist die jüngste Gleitschirm-Pilotin

Mit 14 hat Gina mit der Ausbildung begonnen: “Mein längster Flug dauerte bisher zwei Stunden.„ Gerade hat die 15-Jährige erfolgreich die erste Klasse der HTL für Bautechnik in Villach absolviert. “Ich möchte Baumeister werden, daneben aber auch studieren und in der Flugschule meiner Mutter arbeiten, wo ich schon jetzt aushelfe„, so Gina: “Mein Traum ist es außerdem, einmal direkt in die Schule zu fliegen. Doch dafür müssen Wind und Thermik einfach passen.„