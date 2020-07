Internetbetrüger geben sich als Finanzbeamte aus

Wer den Link im E-Mail öffnet, erhält allerdings mitnichten eine Steuerrückzahlung, sondern tappt in eine Phishing-Betrugsfalle. Auf einer gefälschten Website, die optisch stark an das offizielle „Finanz Online“-Portal angelehnt ist, greifen die Hintermänner der kriminellen Kampagne persönliche Finanzdaten ab, um damit in weiterer Folge ihre Taschen zu füllen.