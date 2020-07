Warum Jugendliche so versessen auf TikTok sind

Bei TikTok gab es immer wieder Zensurvorwürfe, weil die App aus China kommt. Können Sie die nachvollziehen?

Wir leben in einer globalen Welt und haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass US-Standards für Ethik und Moral Anwendung finden. Jetzt kommt ein populärer Dienst aus einem anderen Land mit anderen Regeln. Beides entspricht nicht unseren Ansichten in Europa, trotzdem werden sich die Nutzer daran gewöhnen. Die Auswahl der Inhalte auf der „Für dich“-Seite in TikTok ist undurchsichtig, ich nehme aber schon an, dass die Betreiber auf die kulturellen Hintergründe in den Ländern achten, in denen sie tätig sind.