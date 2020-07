TikTok unter Druck: Spionageverdacht vor US-Wahl

Verbot wäre für Fans „TikTokalypse“

CNBC spricht gar schon von der „TikTokalypse“, also dem Untergang der App - zumindest in den USA. Tatsächlich scheint angesichts des drohenden Aus für viele Nutzer eine Welt unterzugehen: „TikTok ist buchstäblich mein Leben“, zitierte der Sender einen besorgten Nutzer. Ein anderer ließ wissen: „Das kann ich nicht akzeptieren!“ So wie ihnen dürfte es Abertausenden gehen: Laut SensorTower wurde die App allein im Vorjahr in den USA 46 Millionen Mal heruntergeladen. In Österreich ist die App bei Jugendlichen bereits ähnlich beliebt wie Facebook.