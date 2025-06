Deutscher stürzt über steile Felsrinne in den Tod

Der Tourist war bereits am Dienstag zur Saratlohütte aufgestiegen. Nach einer Nächtigung plante er, über das Zimbajoch in Richtung Tal abzusteigen. Von da an verlor sich seine Spur. Als der Mann am Samstag immer noch nicht an seinem Wohnort in Deutschland angelangt war, verständigten schließlich seine Angehörigen die Polizei. Diese nahm sofort die Ermittlungen auf.