Stigger in Val di Sole Dritte im Cross Country

Stigger hatte 44 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Es war ihr zweiter dritter Platz in Italien, denn auch im Short Track am Freitag war sie auf dem Podest. „Es tut richtig gut, das Wochenende mit zwei dritten Plätzen abzurunden. Das Rennen ist super aufgegangen. Ich bin ruhig geblieben und habe es mir gut eingeteilt“, sagte Stigger. Tamara Wiedmann wurde am Sonntag 15., Mona Mitterwallner 22.