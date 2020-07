Elektrischer Ford F-150 zieht halbe Million Tonnen

Doch inszeniert oder nicht - die Leistung ist dann doch beeindruckend. Zunächst zieht der Ford zehn leere doppelstöckige Autotransportwaggons 1000 Fuß weit, also gut 300 Meter. Entlang einer Schlange von 42 Exemplaren des Ford F-150, eines für jedes Produktionsjahr der Baureihe. Dann lässt sie alle Fahrzeuge verladen und hängt den Elektro-F-150 wieder per Riemen an den Güterzug. Und wieder schafft er die Strecke problemlos.