Doskozil: „Tanner größtes Heeres-Problem“

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat in der „ZiB 2“ heftige Kritik an der aktuellen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geübt. Die von ihr getroffene Entscheidung, die Eurofighter weiterzubetreiben, sei nicht zu verstehen. „Es ist mittlerweile aus meiner Sicht das größte Problem des Bundesheers die Frau Minister“, sagte Doskozil, der das Amt von 2016 bis 2017 innehatte, am Montagabend.