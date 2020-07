Tanner: „Saab-Nachfolger wird nicht angeschafft“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner tut, was ihre Vorgänger getan haben: Sie vertagt das unliebsame Thema „Luftraumüberwachung“. Obwohl bereits in sechs Monaten große Teile der Einsatz- und Trainingsmöglichkeiten wegfallen - die Saab 105OE ist am Ende ihrer Lebensdauer und wird mit Anfang 2021 stillgelegt -, werde man derzeit „keine Entscheidungen in Bezug auf die Luftraumüberwachung treffen, die die Position Österreichs gegenüber Eurofighter verschlechtern würden“, so das Ministerium am heutigen Montag.