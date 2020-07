Woche der Entscheidung: Heer gehen die Jets aus

In sechs Monaten wird der Fliegerhorst Vogler in Linz zum Flugzeugfriedhof. Dann müssen nach jetzigem Stand die stählernen Saab 105OE, Baujahr 1970, aufgrund von Materialermüdung am Boden bleiben. Zu groß ist die Gefahr für Mensch und Maschine, seit einem halben Jahrhundert weiß man das im Ministerium. Rund 20 Prozent der Luftraumüberwachung werden dann fehlen.