Ex-Joka-Chef zieht‘s in der Pension nun an die Uni

Mittwoch vor einer Woche feierte Johann Kapsamer seinen 65. Geburtstag, am Dienstag ging er nun in Pension. „Ruhigen Gewissens“, wie er schon bei der Möbelmesse imm cologne im Jänner in Köln betont hatte. Die letzten Wochen, in denen die Übergabe der Geschäftsführung an seinen Sohn Johannes (32) und dessen Schwester Anna (35) endgültig vollzogen wurde, hatten es corona-bedingt in sich: Aufgrund der geschlossenen Geschäfte brach der Umsatz ein, der Außendienst der Schwanenstädter konnte keine Kundenbesuche machen, Aufträge wurden verschoben, dazu kam die enorme Unsicherheit.