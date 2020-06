„Bei diesem kleinen Buben war Gefahr in Verzug“

Mutter legt sich oft quer

Das habe dazu geführt, dass sie sich vor einer notwendigen Darm-Operation bei vorgeschlagenen Maßnahmen oft quer legte. „Medizinisch war aber klar, dass wir an einem Punkt angelangt waren, zu handeln. Da wir mit der Mutter kein Einverständnis erzielen konnten und laut den Ärzten Gefahr in Verzug war, mussten wir die Obsorge übernehmen“, so Rampler.