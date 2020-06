EU will DSGVO-Anwendung für Bürger vereinfachen

Die EU-Kommission will neue Technologien nutzen, um die Anwendung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu vereinfachen. Es gehe darum, „den Bürgern zu helfen, die Regeln für die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten zu verwalten“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch in Brüssel. Die Kommission wolle dabei auf „Innovation“ und „vielleicht neue Apps setzen“.