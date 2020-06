Rasenroboter können für Kinder zur Gefahr werden!

Schwere Verletzungen

In 50 Prozent der Fälle tun sich die Sprösslinge an den Füßen, in 30 Prozent an den Händen, weh. „Die Hälfte der Kinder trägt eine schwere Verletzung davon - angefangen mit (Teil-)Amputationen von Gliedmaßen, über Knochenbrüche bis hin zu schweren Bauchwunden“, so Prof. Till. Der Anteil daran war bisher bei den Rasentraktoren mit 56 Prozent am höchsten, gefolgt von normalen Rasenmähern (50%) und nun auch den Robotern (25%). Die Verunfallten sind durchschnitttlich acht Jahre alt und zumeist Buben.