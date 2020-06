Möbelpacker verlangten für Umzug 4-fachen Preis

Obfrau der Kleintransporteure appelliert an Hausverstand

“Eine Rechnung haben wir bis heute nicht erhalten, wir fühlen uns über den Tisch gezogen„, so Frau E., die sich schließlich Hilfe suchend an die Fachgruppe der Klein-Transporteure bei der Wiener Wirtschaftskammer und die “Krone„ wandte. Die Firma interumzug.at teilte uns lapidar mit, dass man die Beschwerde erhalten habe und man sich “im Laufe der Woche„ melden wolle… “Ich appelliere an den Hausverstand, wenn man angegebene Preise prüft", so Fachgruppen-Obfrau Katarina Pokorný.